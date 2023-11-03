«Инфобизнесмену» Аязу Шабутдинову может грозить до 10 лет лишения свободы

В случае с «обиженным учеником» следствию надо будет доказать, что деньги организаторами курсов были получены именно обманом или со злоупотреблением доверием, в этом суть состава «мошенничество», рассуждает в свою очередь юрист Павел Катков. «Стратегия защиты в этом случае может строиться на оферте школы, того договора, который был заключен с учеником, того обещания, которое ему было дано в предложении школы. Также надо уделять внимание тому, как работал сам ученик, насколько точно он выполнял рекомендации школы», – резюмировал Катков.