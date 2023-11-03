«Инфобизнесмену» Аязу Шабутдинову может грозить до 10 лет лишения свободы

«Инфобизнесмену» Аязу Шабутдинову может грозить до 10 лет лишения свободыВ его отношении возбуждено дело о мошенничестве
Следственное управление УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по Москве возбудило уголовные дела в отношении «известного блогера и бизнес-тренера» и его сообщников по ст. 159 УК (мошенничество), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что речь идет об основном владельце edtech-компании «Like Центр» и блогере Аязе Шабутдинове.
«В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы», – отметила Волк.
Представитель Шабутдинова проигнорировал запрос «Ведомостей». В аккаунтах Шабутдинова в соцсетях сообщается, что в отношении компании «Like Центр» проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления клиента Калистратовой Н. В. о несогласии с условиями возврата денег за обучение на программе компании в 2019 г. «Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию», – указано в посте.
Кто еще из инфоцыган попадал под следствие
С начала 2022 г. проверки доходов российских инфобизнесменов со значительным числом подписчиков в соцсетях проводят налоговики, рассказывали ранее «Ведомостям» источник, близкий к ФНС, и источник, близкий к правительству. С марта 2023 г. Следственный комитет (СК) возбудил дела против блогеров Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской. Первая, по версии СК, незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн руб. Вторая задолжала государству 120 млн руб., оценили в СК. Блиновская уклонилась от уплаты более 900 млн руб.
Шабутдинов – владелец 82,35% ООО «Лайк центр» (юрлицо бизнес-школы «Like Центр»), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Edtech-компания предлагает «бизнес-курсы для тех, кто кто хочет зарабатывать больше». В их числе образовательные программы «Как выйти на 1,5 млн руб.», «Миллиарды», «Прибыльные связки», MCA (после прохождения этого курса гарантируется то, что ученик сможет «заработать минимум 1 млн руб.»), указано на сайте «Like Центра».
Стоимость курсов школы варьируется от 499 руб. за записанные вебинары до более 1,5 млн руб. за годовые программы с индивидуальным сопровождением ученика, личными встречами и т. д., убедился корреспондент «Ведомостей».
«Like Центр» в 2022 г. занял четвертое место в топ-100 edtech-компаний: его выручка упала к 2021 г. на 30,5% до 5,2 млрд руб., следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. При этом онлайн-школа стала лидером в сегменте бизнес-образования, который в 2022 г. упал на 21,7% до 9,7 млрд руб., отмечают там же. Суммарная выручка топ-100 edtech-компаний в России, по данным Smart Ranking, увеличилась за тот же период на 18% до 87 млрд руб.
В III квартале 2023 г. «Like Центр» переместился в топ-100 на восьмую позицию: выручка онлайн-школы сократилась к аналогичному периоду 2022 г. на 22,7% до 1,3 млрд руб. Совокупная выручка топ-100 edtech-компаний в России при этом увеличилась на 38% до 31,4 млрд руб.
Курсы «Like Центра» Шабутдинов активно продвигал в своих соцсетях. Количество подписчиков в его личном аккаунте в Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) составляет порядка 2 млн человек, на Youtube-канале – 314 000, в блоге Шабутдинова во «В контакте» – более 600 000, в Telegram-канале – 367 000. Блогер, например, использовал рекламные сообщения следующего содержания: «Ребят, вы издеваетесь? Я понимаю, что в 31 вам хочется просто расслабиться. Поэтому я хочу вам помочь!»
Если следствием будет доказана вина, а действия Шабутдинова будут квалифицированы как «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), то максимальное наказание, которое может грозить инфобизнесмену, это 10 лет лишения свободы, говорит управляющий партнер «Альтависта» Владимир Воронин.
«Оперативные сотрудники в подобных случаях действуют, имея некую базу по уже возбужденному делу. Вероятно, продаваемые образовательные курсы не гарантируют достижения тех финансовых целей, о которых говорил блогер. Возможно, именно этим путем следствие будет доказывать вину», – добавил юрист.
Определяющее значение будет иметь общий обвинительный уклон, соглашается с Ворониным партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев: «Если было обещано оказание определенной услуги или конкретного результата, были получены деньги, но услуга не была оказана и/или результат достигнут не был, это может образовывать признаки мошенничества».
Шабутдинов действительно использует популярные среди инфобизнесменов стратегии продаж, говорит юрист Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Валерия Минаева. Часто в офертах онлайн-курсов инфобизнесменов результатом оказанных услуг является только предоставление доступа к материалам курса, обращает внимание она: «Гарантии успеха никогда не пропишут в документах».
В случае с «обиженным учеником» следствию надо будет доказать, что деньги организаторами курсов были получены именно обманом или со злоупотреблением доверием, в этом суть состава «мошенничество», рассуждает в свою очередь юрист Павел Катков. «Стратегия защиты в этом случае может строиться на оферте школы, того договора, который был заключен с учеником, того обещания, которое ему было дано в предложении школы. Также надо уделять внимание тому, как работал сам ученик, насколько точно он выполнял рекомендации школы», – резюмировал Катков.