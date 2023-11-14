Экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни
Один из основателей рок-группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни 13 ноября. Об этом сообщили в группе коллектива в соцсети «В контакте».
В августе поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил поиск Шаталина. Спустя два дня после пропажи его нашли живым в Санкт-Петербурге.
Шаталину 63 года. Он родился 6 апреля 1960 г. После поступления в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1980 г. он основал музыкальную группу «Демокритов колодец», а в 1983 г. – «Алису». В 2003 г. он вышел из состава группы.