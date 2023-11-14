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Экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни

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Один из основателей рок-группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин скончался на 64-м году жизни 13 ноября. Об этом сообщили в группе коллектива в соцсети «В контакте».

В августе поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил поиск Шаталина. Спустя два дня после пропажи его нашли живым в Санкт-Петербурге.

Шаталину 63 года. Он родился 6 апреля 1960 г. После поступления в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1980 г. он основал музыкальную группу «Демокритов колодец», а в 1983 г. – «Алису». В 2003 г. он вышел из состава группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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