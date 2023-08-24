В Петербурге нашли живым пропавшего сооснователя рок-группы «Алиса»

Шаталину 63 года. Он родился 6 апреля 1960 г. После поступления в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1980 г. он основал музыкальную группу «Демокритов колодец», а в 1983 г. – «Алису». В 2003 г. он вышел из состава группы.