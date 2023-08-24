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В Петербурге нашли живым пропавшего сооснователя рок-группы «Алиса»

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Сооснователь и гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин был найден в Санкт-Петербурге живым. Об этом сообщается на странице группы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

«Найден. Жив», – сказано в сообщении. 

Ранее в организации сообщили, что Шаталин вышел из дома 22 августа и не вернулся. Его поиски начались 24 августа. 

Шаталину 63 года. Он родился 6 апреля 1960 г. После поступления в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1980 г. он основал музыкальную группу «Демокритов колодец», а в 1983 г. – «Алису». В 2003 г. он вышел из состава группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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