В Петербурге нашли живым пропавшего сооснователя рок-группы «Алиса»
Сооснователь и гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин был найден в Санкт-Петербурге живым. Об этом сообщается на странице группы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».
«Найден. Жив», – сказано в сообщении.
Ранее в организации сообщили, что Шаталин вышел из дома 22 августа и не вернулся. Его поиски начались 24 августа.
Шаталину 63 года. Он родился 6 апреля 1960 г. После поступления в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1980 г. он основал музыкальную группу «Демокритов колодец», а в 1983 г. – «Алису». В 2003 г. он вышел из состава группы.