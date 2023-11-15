Обвиняемым в вымогательстве у главы «Промсвязьбанка» запросили 13 и 14 лет тюрьмы
Прокурор запросил 14 лет лишения свободы обвиняемой в вымогательстве у главы «Промсвязьбанка» журналистке Александре Баязитовой и 13 лет медиатехнологу Ольге Архаровой. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сторону защиты.
Дело рассматривает Басманный суд Москвы. Женщин обвиняют по ст. 163, ч. 3, п. б (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье – 15 лет лишения свободы.
Предварительное слушание по делу состоялось 29 июня. Затем заседание откладывали 13 раз. 15 ноября в закрытом режиме состоялись прения сторон.
«Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов», – сказала адвокат Архаровой Елена Федулова (цитата «РИА Новости»).
Изначально по делу вместе с Баязитовой и Архаровой проходила пиарщица Инна Чурилова. В ходе расследования она признала вину и дала изобличающие показания. Суд смягчил ей меру пресечения, из СИЗО женщина отправилась под домашний арест.
Баязитова свою вину не признает. По версии защиты, в начале 2022 г. в Telegram-канале журналистки «Адские бабки» был размещен пост о профессиональной деятельности главы «Промсвязьбанка» Александра Ушакова, в том числе о его судимости. «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Елену Федулову писали, что после этого топ-менеджер лично написал в чат-бот администратору «Адских бабок» Чуриловой с просьбой разместить в отношении него позитивный пост, но получил отказ. В июне 2022 г. помощница Ушакова попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках». За один месяц «блока» обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.