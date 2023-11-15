Обвиняемым в вымогательстве у главы «Промсвязьбанка» запросили 13 и 14 лет тюрьмы

Баязитова свою вину не признает. По версии защиты, в начале 2022 г. в Telegram-канале журналистки «Адские бабки» был размещен пост о профессиональной деятельности главы «Промсвязьбанка» Александра Ушакова, в том числе о его судимости. «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Елену Федулову писали, что после этого топ-менеджер лично написал в чат-бот администратору «Адских бабок» Чуриловой с просьбой разместить в отношении него позитивный пост, но получил отказ. В июне 2022 г. помощница Ушакова попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках». За один месяц «блока» обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.