Азербайджан выдал России организатора избиений прохожих в Петербурге

В конце октября он был объявлен в международный розыск, в России его заочно арестовали. Тогда в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу сообщили о задержании 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана.