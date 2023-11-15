Азербайджан выдал России организатора избиений прохожих в Петербурге
Организатор избиений прохожих в Санкт-Петербурге, 18-летний Турал Мамедов, был экстрадирован в Россию из Азербайджана, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Мамедов обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности).
В конце октября он был объявлен в международный розыск, в России его заочно арестовали. Тогда в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу сообщили о задержании 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана.
Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих.