Организатора избиений прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
Организатора избиений прохожих в Санкт-Петербурге, Турала Мамедова 2005 г. р., объявили в международный розыск. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по городу.
Мамедов, по заявлению ведомства, скрывается от органов следствия. Суд заочно арестовал его, СК также заочно предъявил ему обвинение. Сейчас следователи продолжают расследование по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).
«В ходе расследования задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, восьмерым предъявлены обвинения», – добавили в управлении.
Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сообщалось, что сейчас видео из их Telegram-канала удалены.
После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих. Возбудить уголовное дело и представить доклад было поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову.