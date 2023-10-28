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Организатора избиений прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

Ведомости

Организатора избиений прохожих в Санкт-Петербурге, Турала Мамедова 2005 г. р., объявили в международный розыск. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по городу.

Мамедов, по заявлению ведомства, скрывается от органов следствия. Суд заочно арестовал его, СК также заочно предъявил ему обвинение. Сейчас следователи продолжают расследование по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).

«В ходе расследования задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, восьмерым предъявлены обвинения», – добавили в управлении. 

Ранее по теме: СК: в Петербурге прошли обыски у возможных соучастников в избиении прохожих

Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сообщалось, что сейчас видео из их Telegram-канала удалены. 

После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих. Возбудить уголовное дело и представить доклад было поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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