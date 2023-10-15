Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения прохожих в Петербурге

Осенью 2021 г. группа из трех человек избила Романа Ковалева, который вступился за девушку в московском метро. Тогда нападавших задержали сразу после инцидента, а Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Позже молодой человек был лично награжден главой СК.