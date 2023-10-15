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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения прохожих в Петербурге

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Telegram, уточняет пресс-служба. Возбудить уголовное дело и представить доклад было поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову.

Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сообщалось, что сейчас видео из их Telegram-канала удалены.

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Осенью 2021 г. группа из трех человек избила Романа Ковалева, который вступился за девушку в московском метро. Тогда нападавших задержали сразу после инцидента, а Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Позже молодой человек был лично награжден главой СК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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