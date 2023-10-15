Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения прохожих в Петербурге
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Telegram, уточняет пресс-служба. Возбудить уголовное дело и представить доклад было поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову.
Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сообщалось, что сейчас видео из их Telegram-канала удалены.
Осенью 2021 г. группа из трех человек избила Романа Ковалева, который вступился за девушку в московском метро. Тогда нападавших задержали сразу после инцидента, а Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Позже молодой человек был лично награжден главой СК.