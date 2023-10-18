СК: в Петербурге прошли обыски у возможных соучастников в избиении прохожих

В СК также сообщили, один из подозреваемых в избиении прохожих на юге Санкт-Петербурга задержан, им оказался 18-летний молодой человек. 16 октября СК также сообщал о задержании 18-летнего молодого человека по этому делу. Следствие установило, что эпизоды избиения прохожих происходили в Московском и Красносельском районах города.