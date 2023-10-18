СК: в Петербурге прошли обыски у возможных соучастников в избиении прохожих
По месту жительства возможных соучастников избиений прохожих в Санкт-Петербурге проходят обыски. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.
«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления», – сказано в сообщении.
В СК также сообщили, один из подозреваемых в избиении прохожих на юге Санкт-Петербурга задержан, им оказался 18-летний молодой человек. 16 октября СК также сообщал о задержании 18-летнего молодого человека по этому делу. Следствие установило, что эпизоды избиения прохожих происходили в Московском и Красносельском районах города.
Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сейчас видео из их Telegram-канала удалены.
15 октября по факту нападения на прохожих возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст.213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.