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Общество

СК: в Петербурге прошли обыски у возможных соучастников в избиении прохожих

Ведомости

По месту жительства возможных соучастников избиений прохожих в Санкт-Петербурге проходят обыски. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу. 

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления», – сказано в сообщении. 

В СК также сообщили, один из подозреваемых в избиении прохожих на юге Санкт-Петербурга задержан, им оказался 18-летний молодой человек. 16 октября СК также сообщал о задержании 18-летнего молодого человека по этому делу. Следствие установило, что эпизоды избиения прохожих происходили в Московском и Красносельском районах города. 

Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сейчас видео из их Telegram-канала удалены. 

15 октября по факту нападения на прохожих возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст.213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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