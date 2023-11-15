Адвокат рассказал о завершении предварительного следствия по делу Стрелкова
Предварительное следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) завершено и передано в прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.
«Мы с ним уже ознакомились, с его материалами. Теперь дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – цитирует агентство Молохова.
У прокуратуры есть 10 дней, чтобы принять решение об утверждении, однако, по мнению адвоката, это может произойти быстрее. После утверждения дело передадут для рассмотрения в суд.
Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В июле суд заключил его под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ по Москве и Московской области. Он останется в СИЗО до 18 декабря. Адвокаты просили суд изменить ему меру пресечения на более мягкую из-за отсутствия отрицательных характеристик, проблем со здоровьем и невозможности скрыться. Сам Стрелков в суде заявил, что обвинение в его адрес абсурдно.
В 2014 г. Стрелков стал участником ополчения ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. был министром обороны ДНР, потом начал вести активную общественную деятельность вне Донбасса. Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине, однако нередко выступал с критикой ее хода.