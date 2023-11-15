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Адвокат рассказал о завершении предварительного следствия по делу Стрелкова

Ведомости

Предварительное следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) завершено и передано в прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.

«Мы с ним уже ознакомились, с его материалами. Теперь дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – цитирует агентство Молохова.

У прокуратуры есть 10 дней, чтобы принять решение об утверждении, однако, по мнению адвоката, это может произойти быстрее. После утверждения дело передадут для рассмотрения в суд.

Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В июле суд заключил его под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ по Москве и Московской области. Он останется в СИЗО до 18 декабря. Адвокаты просили суд изменить ему меру пресечения на более мягкую из-за отсутствия отрицательных характеристик, проблем со здоровьем и невозможности скрыться. Сам Стрелков в суде заявил, что обвинение в его адрес абсурдно.

В 2014 г. Стрелков стал участником ополчения ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. был министром обороны ДНР, потом начал вести активную общественную деятельность вне Донбасса. Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине, однако нередко выступал с критикой ее хода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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