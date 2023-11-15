Адвокат рассказал о завершении предварительного следствия по делу Стрелкова

Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В июле суд заключил его под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ по Москве и Московской области. Он останется в СИЗО до 18 декабря. Адвокаты просили суд изменить ему меру пресечения на более мягкую из-за отсутствия отрицательных характеристик, проблем со здоровьем и невозможности скрыться. Сам Стрелков в суде заявил, что обвинение в его адрес абсурдно.