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Суд назначил принудительное лечение фигуранту покушения на Владимира Соловьева

Ведомости

Суд назначил фигуранту покушения на журналиста Владимира Соловьева Василию Стрижакову принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала Второго Западного окружного военного суда.

Стрижаков был освобожден от уголовной ответственности. До вступления решения в силу он будет находиться в следственном изоляторе №2 по Москве (СИЗО-2 «Бутырка»).

В конце апреля 2022 г. ФСБ заявила о задержании шести человек, которые, по данным спецслужбы, являются членами запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). В ФСБ заявили, что задержанные по заказу службы безопасности Украины (СБУ) планировали убить Соловьева в Москве, взорвав его автомобиль. По информации следствия, группировка готовились также к нападению на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.

Стрижакову было предъявлено обвинение по пяти статьям. Среди них приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30, ст. 105 УК ), незаконный оборот оружия, изготовление оружия и взрывчатых веществ (ст. 222, ст. 222.1, ст. 223.1 УК) и участие в террористической организации (ст. 205.5 УК). Согласно поступившим материалам, 43-летний Стрижаков совершил преступные действия в невменяемом состоянии. До этого в суд поступило ходатайство следствия о применении к нему мер медицинского характера.

13 ноября уроженец Эстонии Максим Дружинин признался в покушении на убийство Соловьева. Сообщалось, что в качестве гонорара ему обещали 1 млн руб., жилье на Украине и паспорт этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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