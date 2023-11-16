Суд назначил принудительное лечение фигуранту покушения на Владимира Соловьева

В конце апреля 2022 г. ФСБ заявила о задержании шести человек, которые, по данным спецслужбы, являются членами запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). В ФСБ заявили, что задержанные по заказу службы безопасности Украины (СБУ) планировали убить Соловьева в Москве, взорвав его автомобиль. По информации следствия, группировка готовились также к нападению на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и некоторых других связанных с государственными СМИ журналистов.