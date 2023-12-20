Авиакомпания «Россия» отменила ближайшие рейсы в Пекин
Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») отменила несколько рейсов в Пекин из-за отсутствия соглашения с китайской стороной, так как авиаперевозчик не успел выполнить все необходимые требования для полетов на территорию Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в аэропортах.
Компания отменила два рейса из Владивостока, назначенные на 18 и 20 декабря, и один рейс из Красноярска 19 декабря. Также, по словам источников, планируется отменить рейс из Иркутска, запланированный на 21 декабря. Собеседник агентства добавил, что всех пассажиров отмененных рейсов направят в Пекин и обратно на других рейсах.
В начале августа 2023 г. Минэкономразвития сообщило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Следом открылись два визовых центра Китая – в Москве и Санкт-Петербурге.