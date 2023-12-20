Авиакомпания «Россия» отменила ближайшие рейсы в Пекин

Компания отменила два рейса из Владивостока, назначенные на 18 и 20 декабря, и один рейс из Красноярска 19 декабря. Также, по словам источников, планируется отменить рейс из Иркутска, запланированный на 21 декабря. Собеседник агентства добавил, что всех пассажиров отмененных рейсов направят в Пекин и обратно на других рейсах.