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Авиакомпания «Россия» отменила ближайшие рейсы в Пекин

Ведомости

Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») отменила несколько рейсов в Пекин из-за отсутствия соглашения с китайской стороной, так как авиаперевозчик не успел выполнить все необходимые требования для полетов на территорию Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в аэропортах.

Компания отменила два рейса из Владивостока, назначенные на 18 и 20 декабря, и один рейс из Красноярска 19 декабря. Также, по словам источников, планируется отменить рейс из Иркутска, запланированный на 21 декабря. Собеседник агентства добавил, что всех пассажиров отмененных рейсов направят в Пекин и обратно на других рейсах.

В начале августа 2023 г. Минэкономразвития сообщило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Следом открылись два визовых центра Китая – в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале декабря 2023 г. авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых рейсов из Москвы на китайский остров Хайнань. Планируется, что полеты начнутся с 27 декабря из аэропорта «Шереметьево».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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