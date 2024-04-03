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В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек

Ведомости

Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 711 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство острова.

Ранее агентство сообщало о более 50 пострадавших и четырех погибших. По данным пожарной службы, еще 77 человек находятся под завалами.

Утром 3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовало более 50 афтершоков. Reuters пишет, что это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет.

В результате землетрясения повреждены также здания в Хуаляне: местные СМИ показали кадры нескольких построек, которые сильно накренились в сторону. Рабочие нескольких заводов на Тайване, включая предприятия Apple и NVIDIA, были эвакуированы, позже они вернулись к работе.

На фоне произошедших подземных толчков вблизи Тайваня японские власти выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов Японии, сообщает Kyodo. Изначально метеорологическое агентство сообщало о возможных волнах высотой до 3 м, но затем смягчило прогнозы, предупредив о цунами высотой до 1 м. Кроме того, были приостановлены полеты в аэропорту города Нахи, спустя несколько часов власти сообщили о возобновлении его работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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