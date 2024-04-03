В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 711 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство острова.
Ранее агентство сообщало о более 50 пострадавших и четырех погибших. По данным пожарной службы, еще 77 человек находятся под завалами.
Утром 3 апреля недалеко от восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовало более 50 афтершоков. Reuters пишет, что это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет.
В результате землетрясения повреждены также здания в Хуаляне: местные СМИ показали кадры нескольких построек, которые сильно накренились в сторону. Рабочие нескольких заводов на Тайване, включая предприятия Apple и NVIDIA, были эвакуированы, позже они вернулись к работе.
На фоне произошедших подземных толчков вблизи Тайваня японские власти выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов Японии, сообщает Kyodo. Изначально метеорологическое агентство сообщало о возможных волнах высотой до 3 м, но затем смягчило прогнозы, предупредив о цунами высотой до 1 м. Кроме того, были приостановлены полеты в аэропорту города Нахи, спустя несколько часов власти сообщили о возобновлении его работы.