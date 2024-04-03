В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек

На фоне произошедших подземных толчков вблизи Тайваня японские власти выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов Японии, сообщает Kyodo. Изначально метеорологическое агентство сообщало о возможных волнах высотой до 3 м, но затем смягчило прогнозы, предупредив о цунами высотой до 1 м. Кроме того, были приостановлены полеты в аэропорту города Нахи, спустя несколько часов власти сообщили о возобновлении его работы.