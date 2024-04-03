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Yle: стрелявший в финской школе шестиклассник был жертвой буллинга

Ведомости

Подросток, открывший стрельбу в школе в финском городе Вантаа, мог подвергаться травле со стороны других детей. Об этом сообщает финская общественная телерадиокомпаниия Yle.

По данным издания, мотив преступления напрямую связан с буллингом мальчика в школе. Подростку 12 лет, он учится в шестом классе.

Стрельба в школе Ваанта произошла утром 2 апреля. Нападавшего задержали в Хельсинки, у него изъяли огнестрельное оружие. Ранения получили три 12-летних школьника, позже появилась информация, что один из них скончался.

В финской полиции уточнили, что пистолет, из которого стрелял школьник, принадлежит его родственнику.

Город Вантаа расположен в 19 км от Хельсинки. В школе, где произошла стрельба, учатся около 800 детей в возрасте от 7 до 15 лет и работают порядка 90 сотрудников, уточняет BBC.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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