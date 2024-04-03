Yle: стрелявший в финской школе шестиклассник был жертвой буллинга
Подросток, открывший стрельбу в школе в финском городе Вантаа, мог подвергаться травле со стороны других детей. Об этом сообщает финская общественная телерадиокомпаниия Yle.
По данным издания, мотив преступления напрямую связан с буллингом мальчика в школе. Подростку 12 лет, он учится в шестом классе.
Стрельба в школе Ваанта произошла утром 2 апреля. Нападавшего задержали в Хельсинки, у него изъяли огнестрельное оружие. Ранения получили три 12-летних школьника, позже появилась информация, что один из них скончался.
В финской полиции уточнили, что пистолет, из которого стрелял школьник, принадлежит его родственнику.
Город Вантаа расположен в 19 км от Хельсинки. В школе, где произошла стрельба, учатся около 800 детей в возрасте от 7 до 15 лет и работают порядка 90 сотрудников, уточняет BBC.