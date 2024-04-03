Московские парки закрыли из-за урагана
Московские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. О закрытии уже объявили ряд парков столицы.
«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 21 м/с. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности», – сообщил он.
В связи с ухудшением погоды были закрыты парк Горького, парк Сокольники, парк «Красная пресня», сад «Эрмитаж», Измайловский парк, а также сад им. Баумана. Департамент торговли и услуг Москвы призвал заведения общепита закрыть все летние веранды и укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Сейчас известно об одном погибшем – мужчина 1962 г. р. погиб на строительном объекте. Инцидент произошел на ул. Южнопортовой на юго-востоке Москвы, сообщили в прокуратуре столицы.
3 апреля в центре погоды «Фобос» сообщили, что самые сильные порывы до 17–22 м/с ожидаются в средних широтах, в том числе и в Москве. В четверг и пятницу ожидается похолодание до +7 градусов, прогнозируются дожди. К концу недели в столице установится майский температурный режим – до +14 градусов.
Как отметили синоптики, в начале этой недели европейская часть России оказалась в «эпицентре уникальной аномалии: температура вдруг стала июньской». «Термометры показали +23 градуса, при том, что предыдущий максимум, зафиксированный в 1951 г., составлял всего +17,4 градуса. Ничего даже близко похожего в метеоистории Центральной России не происходило», – сообщили в центре.