Московские парки закрыли из-за урагана

Как отметили синоптики, в начале этой недели европейская часть России оказалась в «эпицентре уникальной аномалии: температура вдруг стала июньской». «Термометры показали +23 градуса, при том, что предыдущий максимум, зафиксированный в 1951 г., составлял всего +17,4 градуса. Ничего даже близко похожего в метеоистории Центральной России не происходило», – сообщили в центре.