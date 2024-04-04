В Зимбабве введен режим бедствия из-за катастрофической засухи

Издание The Guardian пишет, что Мнангагва в ходе пресс-конференции заявил, что из-за редких дождей более 2,7 млн человек в 2024 г. году не получат достаточно еды, а урожай зерновых в текущем сезоне составит чуть больше половины от необходимого для пропитания страны.