В Зимбабве введен режим бедствия из-за катастрофической засухи
В Зимбабве введен режим бедствия на фоне засухи, вызванной климатическим эффектом Эль-Ниньо, сообщил президент африканского государства Эммерсон Мнангагва в социальной сети X.
«Я объявил состояние засухи в связи с тяжелой продовольственной ситуацией, вызванной эффектом Эль-Ниньо», – написал он.
Глава Зимбабве отметил, что власти страны в настоящее время мобилизуют ресурсы для оказания помощи пострадавшим и смягчения последствий стихийного бедствия.
Издание The Guardian пишет, что Мнангагва в ходе пресс-конференции заявил, что из-за редких дождей более 2,7 млн человек в 2024 г. году не получат достаточно еды, а урожай зерновых в текущем сезоне составит чуть больше половины от необходимого для пропитания страны.
На юге Африки помимо Зимбабве национальное бедствие из-за засухи объявили Малави и Замбия.
Согласно гидрометцентру России, Эль-Ниньо – регулярное климатическое явление, которое возникает с регулярностью в каждые два – семь лет и длится от 9 до 12 месяцев. Данное явление является следствием потепления поверхности океана Тихого океана, оно влияет на климат в разных частях мира.