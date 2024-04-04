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В Зимбабве введен режим бедствия из-за катастрофической засухи

Ведомости

В Зимбабве введен режим бедствия на фоне засухи, вызванной климатическим эффектом Эль-Ниньо, сообщил президент африканского государства Эммерсон Мнангагва в социальной сети X.

«Я объявил состояние засухи в связи с тяжелой продовольственной ситуацией, вызванной эффектом Эль-Ниньо», – написал он.

Глава Зимбабве отметил, что власти страны в настоящее время мобилизуют ресурсы для оказания помощи пострадавшим и смягчения последствий стихийного бедствия.

Издание The Guardian пишет, что Мнангагва в ходе пресс-конференции заявил, что из-за редких дождей более 2,7 млн человек в 2024 г. году не получат достаточно еды, а урожай зерновых в текущем сезоне составит чуть больше половины от необходимого для пропитания страны.

На юге Африки помимо Зимбабве национальное бедствие из-за засухи объявили Малави и Замбия.

Согласно гидрометцентру России, Эль-Ниньо – регулярное климатическое явление, которое возникает с регулярностью в каждые два – семь лет и длится от 9 до 12 месяцев. Данное явление является следствием потепления поверхности океана Тихого океана, оно влияет на климат в разных частях мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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