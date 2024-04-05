В Госдуму внесли проект об увеличении срока обжалования штрафов автовладельцами

«Казалось бы, элементарная казуистика – мы просто меняем в ст. 30.3 КоАП РФ термин «сутки» на «дни» (и там, и там по 24 часа), но на деле водители получают дополнительное время для восстановления справедливости. Это особенно актуально накануне длительных праздников: сутки сегодня по закону формально «съедают» разницу между рабочими и выходными днями», – прокомментировал один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).