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В Госдуму внесли проект об увеличении срока обжалования штрафов автовладельцами

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий срок обжалования автовладельцами наложенного административного штрафа. Документ размещен в думской электронной базе.

Сейчас срок обжалования штрафа исчисляется сутками. В случае его истечения в выходной или праздничный день срок не переносится на следующий за ним рабочий день. В пояснительной записке говорится, что такая норма закона «не отвечает принципу разумности». Поэтому законопроектом предлагается в ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ (срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении) заменить слово «суток» на слово «дней».

«Казалось бы, элементарная казуистика – мы просто меняем в ст. 30.3 КоАП РФ термин «сутки» на «дни» (и там, и там по 24 часа), но на деле водители получают дополнительное время для восстановления справедливости. Это особенно актуально накануне длительных праздников: сутки сегодня по закону формально «съедают» разницу между рабочими и выходными днями», – прокомментировал один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ, что означает высокую вероятность его принятия и, после подписания президентом, получения статуса закона, добавил депутат.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. В пояснительной записке говорится, что в последнее время отмечается существенное снижение транспортной дисциплины водителей, поэтому документ разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». Изменения предлагается внести в несколько статей КоАП. К 9 апреля комитет ГД по государственному строительству и законодательству должен представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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