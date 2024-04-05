В Госдуму внесли проект об увеличении срока обжалования штрафов автовладельцами
В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий срок обжалования автовладельцами наложенного административного штрафа. Документ размещен в думской электронной базе.
Сейчас срок обжалования штрафа исчисляется сутками. В случае его истечения в выходной или праздничный день срок не переносится на следующий за ним рабочий день. В пояснительной записке говорится, что такая норма закона «не отвечает принципу разумности». Поэтому законопроектом предлагается в ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ (срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении) заменить слово «суток» на слово «дней».
«Казалось бы, элементарная казуистика – мы просто меняем в ст. 30.3 КоАП РФ термин «сутки» на «дни» (и там, и там по 24 часа), но на деле водители получают дополнительное время для восстановления справедливости. Это особенно актуально накануне длительных праздников: сутки сегодня по закону формально «съедают» разницу между рабочими и выходными днями», – прокомментировал один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ, что означает высокую вероятность его принятия и, после подписания президентом, получения статуса закона, добавил депутат.
В феврале в Госдуму был внесен законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. В пояснительной записке говорится, что в последнее время отмечается существенное снижение транспортной дисциплины водителей, поэтому документ разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». Изменения предлагается внести в несколько статей КоАП. К 9 апреля комитет ГД по государственному строительству и законодательству должен представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту.