/ Общество

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения сложных бактериальных инфекций

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало инновационный антибактериальный препарат для лечения осложненных хронических инфекций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Препарат фтортиазинон в форме таблеток разработали и произвели ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Минздрав зарегистрировал лекарство по требованию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отмечается, что лекарство предназначено для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Оно не имеет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов по механизму действия. В пресс-службе подчеркнули, что оценка фтортиазинона «показала благоприятный профиль безопасности, подтверждена высокая эффективность применения препарата».

По словам главного внештатного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря, фтортиазинон – антимикробный препарат и может использоваться вместе с антибиотиками или самостоятельно. Это приводит к ослаблению микроорганизмов, вызвавших инфекционно-воспалительное заболевание.

В Минздраве назвали устойчивость к антимикробным препаратам неизбежным биологическим феноменом и подчеркнули, что задача медиков заключается в том, чтобы уменьшить скорость ее появления и распространения.

«Российская Федерация – один из лидеров в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам, инициатор и подписант многих международных документов, включая глобальный план действий по борьбе с резистентностью», – прокомментировал главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.

29 февраля «РИА Новости» сообщали, что Минздрав России зарегистрировал обновленную двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V», а также внес изменения в инструкцию к препарату. Благодаря регистрации «Спутника V» появилась возможность начать испытания обновленной вакцины на подростках. В декабре 2023 г. Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник лайт» с улучшенным антигенным составом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных