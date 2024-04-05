Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения сложных бактериальных инфекций
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало инновационный антибактериальный препарат для лечения осложненных хронических инфекций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Препарат фтортиазинон в форме таблеток разработали и произвели ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Минздрав зарегистрировал лекарство по требованию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Отмечается, что лекарство предназначено для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Оно не имеет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов по механизму действия. В пресс-службе подчеркнули, что оценка фтортиазинона «показала благоприятный профиль безопасности, подтверждена высокая эффективность применения препарата».
По словам главного внештатного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря, фтортиазинон – антимикробный препарат и может использоваться вместе с антибиотиками или самостоятельно. Это приводит к ослаблению микроорганизмов, вызвавших инфекционно-воспалительное заболевание.
В Минздраве назвали устойчивость к антимикробным препаратам неизбежным биологическим феноменом и подчеркнули, что задача медиков заключается в том, чтобы уменьшить скорость ее появления и распространения.
«Российская Федерация – один из лидеров в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам, инициатор и подписант многих международных документов, включая глобальный план действий по борьбе с резистентностью», – прокомментировал главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.
29 февраля «РИА Новости» сообщали, что Минздрав России зарегистрировал обновленную двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V», а также внес изменения в инструкцию к препарату. Благодаря регистрации «Спутника V» появилась возможность начать испытания обновленной вакцины на подростках. В декабре 2023 г. Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник лайт» с улучшенным антигенным составом.