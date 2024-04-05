Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения сложных бактериальных инфекций

«Российская Федерация – один из лидеров в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам, инициатор и подписант многих международных документов, включая глобальный план действий по борьбе с резистентностью», – прокомментировал главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.