В спецназ «Ахмат» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК
В спецназ «Ахмат» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с одним из командиров с позывным «Ратибор». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, Министерство обороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время экс-бойцы ЧВК смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач. ⠀
«Решение о вхождении в состав спецназа "Ахмат" бывших бойцов ЧВК является стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения», – подчеркнул глава Чечни.
Группа из 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешла на службу в состав спецназа «Ахмат» в октябре 2023 г. Кадыров тогда уточнил, что экс-вагнеровцы и раньше заключали контракты и переходили на службу в «Ахмат», но никогда до этого речь не шла о массовом пополнении личного состава. Глава республики отметил, что новоприбывшие имеют богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках.