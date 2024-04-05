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В спецназ «Ахмат» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК

Ведомости

В спецназ «Ахмат» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с одним из командиров с позывным «Ратибор». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Министерство обороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время экс-бойцы ЧВК смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач. ⠀

«Решение о вхождении в состав спецназа "Ахмат" бывших бойцов ЧВК является стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения», – подчеркнул глава Чечни.

Группа из 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешла на службу в состав спецназа «Ахмат» в октябре 2023 г. Кадыров тогда уточнил, что экс-вагнеровцы и раньше заключали контракты и переходили на службу в «Ахмат», но никогда до этого речь не шла о массовом пополнении личного состава. Глава республики отметил, что новоприбывшие имеют богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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