В спецназ «Ахмат» вступят 3000 бывших бойцов ЧВК

Группа из 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешла на службу в состав спецназа «Ахмат» в октябре 2023 г. Кадыров тогда уточнил, что экс-вагнеровцы и раньше заключали контракты и переходили на службу в «Ахмат», но никогда до этого речь не шла о массовом пополнении личного состава. Глава республики отметил, что новоприбывшие имеют богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках.