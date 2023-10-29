В состав спецназа «Ахмат» вошли 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер»
Группа из 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешла на службу в состав спецназа «Ахмат». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров уточнил, что экс-вагнеровцы и раньше заключали контракты и переходили на службу в «Ахмат», но в этот раз речь идет о массовом пополнении личного состава. Глава республики отметил, что новоприбывшие имеют богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках.
«Я приветствую принятое бойцами решение. Их опыт будет востребован в решении поставленных задач. Мы знаем, что эти воины никогда не искали легких дорог и вставали на защиту Родины, проявляя истинную верность ее интересам», – резюмировал Кадыров.
О массовом переходе бойцов «Вагнера» в «Ахмат» и их прибытии в зону военной спецоперации 28 октября сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. Он добавил, что некоторое время в ходе спецоперации «Ахмат» и ЧВК были «соседями», поэтому в чеченском спецподразделении была уверенность, что вагнеровцы «твердо стоят», и за этот фланг никогда не было беспокойства.
23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer-135, на его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В конце сентября президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Сейчас Трошев работает в Минобороны.