В состав спецназа «Ахмат» вошли 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

О массовом переходе бойцов «Вагнера» в «Ахмат» и их прибытии в зону военной спецоперации 28 октября сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. Он добавил, что некоторое время в ходе спецоперации «Ахмат» и ЧВК были «соседями», поэтому в чеченском спецподразделении была уверенность, что вагнеровцы «твердо стоят», и за этот фланг никогда не было беспокойства.