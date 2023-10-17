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Госдума одобрила законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь добровольческие формирования в своем составе, передает пресс-служба нижней палаты.

Документы, опубликованные в думской электронной базе, были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по информационной политике и экс-советником главы Росгвардии Виктора Золотова Александром Хинштейном и сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Законопроекты, в случае принятия, распространят на Росгвардию все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны, напомнил 17 октября Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Снова подчеркну, что наша инициатива не связана со слухами о включении в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер"», – добавил он.

Как говорится во внесенных документах, добровольческие формирования в составе Росгвардии будут создаваться на основании решения президента страны. Привлекаться они могут для выполнения «отдельных задач в области обороны» в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта или при проведении КТО. 

Контракты для вступления в подобные отряды будут заключаться непосредственно с гражданами, а потому ЧВК и иные структуры не смогут влиться в их состав. При этом бывшие бойцы ЧВК, включая «Вагнер», в индивидуальном порядке смогут стать добровольцами Росгвардии, подчеркивали авторы законопроектов. Документы также вводят и льготы для бойцов добровольческих отрядов Росгвардии, которые будут полностью соответствовать добровольцам Минобороны. Добровольцы не будут числиться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении военную технику. 25 августа 2023 г. Путин подписал указ, в соответствии с которым добровольцы и бойцы территориальной обороны должны будут приносить присягу. Согласно тексту указа, принимать присягу перед флагом будут участники добровольческих формирований, которые принимают участие в спецоперации, бойцы территориальной обороны и работники государственных предприятий, которые были созданы в регионах в период военного положения.

12 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на военную службу в интересах объединенной группировки войск России было принято 357 000 военнослужащих. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в  сентябре контракт заключили более 50 000 россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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