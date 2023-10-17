Госдума одобрила законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь добровольческие формирования в своем составе, передает пресс-служба нижней палаты.
Документы, опубликованные в думской электронной базе, были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по информационной политике и экс-советником главы Росгвардии Виктора Золотова Александром Хинштейном и сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
Законопроекты, в случае принятия, распространят на Росгвардию все полномочия и механизмы в вопросе формирования добровольческих частей, которые уже имеются у Минобороны, напомнил 17 октября Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Снова подчеркну, что наша инициатива не связана со слухами о включении в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер"», – добавил он.
Как говорится во внесенных документах, добровольческие формирования в составе Росгвардии будут создаваться на основании решения президента страны. Привлекаться они могут для выполнения «отдельных задач в области обороны» в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта или при проведении КТО.
Контракты для вступления в подобные отряды будут заключаться непосредственно с гражданами, а потому ЧВК и иные структуры не смогут влиться в их состав. При этом бывшие бойцы ЧВК, включая «Вагнер», в индивидуальном порядке смогут стать добровольцами Росгвардии, подчеркивали авторы законопроектов. Документы также вводят и льготы для бойцов добровольческих отрядов Росгвардии, которые будут полностью соответствовать добровольцам Минобороны. Добровольцы не будут числиться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии.
В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении военную технику. 25 августа 2023 г. Путин подписал указ, в соответствии с которым добровольцы и бойцы территориальной обороны должны будут приносить присягу. Согласно тексту указа, принимать присягу перед флагом будут участники добровольческих формирований, которые принимают участие в спецоперации, бойцы территориальной обороны и работники государственных предприятий, которые были созданы в регионах в период военного положения.
12 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на военную службу в интересах объединенной группировки войск России было принято 357 000 военнослужащих. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в сентябре контракт заключили более 50 000 россиян.