Госдума одобрила законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии

Контракты для вступления в подобные отряды будут заключаться непосредственно с гражданами, а потому ЧВК и иные структуры не смогут влиться в их состав. При этом бывшие бойцы ЧВК, включая «Вагнер», в индивидуальном порядке смогут стать добровольцами Росгвардии, подчеркивали авторы законопроектов. Документы также вводят и льготы для бойцов добровольческих отрядов Росгвардии, которые будут полностью соответствовать добровольцам Минобороны. Добровольцы не будут числиться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии.