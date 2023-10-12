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Медведев сообщил о наборе в армию 357 000 человек с начала года

Ведомости

С начала года на военную службу в интересах объединенной группировки войск России было принято 357 000 военнослужащих. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии военнослужащими, принятыми по контракту.

«По данным Минобороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 000 человек. Это, естественно, все: и те, кто пребывает в запасе и заключил контракт, и те, кто пришел как доброволец», – рассказал он.

Темпы набора по контракту зампред Совбеза оценил как «неплохие», выразив надежду на их сохранение и в дальнейшем.

3 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу по контракту и в добровольческие подразделения с начала года приняли более 335 000 человек. В сентябре контракт заключили более 50 000 россиян.

Ранее в октябре Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции. По его словам, их регулярно пополняют контрактники. За последнее время в войска набрали, по его данным, 38 000 добровольцев для выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Среди них много женщин.

Ранее по теме: Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для спецоперации

В ходе частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября 2022 г. и продолжалась до конца октября, было мобилизовано 318 000 человек. Отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев, объяснял тогда президент России Владимир Путин. После этого он сообщил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

3 октября 2023 г. Шойгу заявил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию, в армии достаточно военнослужащих для проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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