В Госдуму внесли законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии

Еще один из внесенных законопроектов предполагает изменения в Налоговый кодекс РФ. Им закрепляется право на предоставление льгот гражданам, заключившим контракт на добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии. Другой законопроект предлагает поправки в УК РФ. В соответствии с ними предлагается установить уголовную ответственность за публичное распространение фейков и дискредитацию добровольческих формирований в составе Росгвардии. Еще одним проектом предусмотрена административная ответственность за дискредитацию таких отрядов.