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В Госдуму внесли законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии

Создаваться такие формирования смогут по решению президента
Денис Куренев
Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуму внесен пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь добровольческие формирования в своем составе.

Документы, опубликованные в думской электронной базе, были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по информационной политике и экс-советником главы Росгвардии Виктора Золотова Александром Хинштейном и сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда о конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

«Еще раз хочу четко расставить точки над «i», развеяв различные слухи и домыслы <...> Добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны», – прокомментировал инициативу Хинштейн в своем Telegram-канале.

Добровольцы, отметил он, не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии, а их правовые и социальные гарантии будут полностью соответствовать добровольцам Минобороны. Контракты будут заключаться непосредственно с гражданами, а потому ЧВК и иные структуры не смогут влиться в состав таких формирований. При этом бывшие бойцы ЧВК, включая «Вагнер», в индивидуальном порядке смогут стать добровольцами Росгвардии, подчеркнул Хинштейн.

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В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» говорится, что он направлен на совершенствование нормативно-правового регулирования порядка создания и применения российских добровольческих формирований.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас войска Росгвардии наряду с Вооруженными силами РФ принимают непосредственное участие в спецоперации на Украине, выполняя при этом «схожие с возложенными на ВС РФ задачи». Минобороны при этом, в отличие от Росгвардии, сейчас обладает полномочиями по созданию добровольческих формирований – сейчас их насчитывается уже 40. Законопроект предлагает наделить Росгвардию аналогичными полномочиями.

В документе отмечается, что:

  • создаваться добровольческие формирования в составе Росгвардии могут на основании решения президента;

  • такие отряды могут быть привлечены для выполнения «отдельных задач в области обороны» в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО;

  • численность, задачи, районы дислокации, срок использования и другие вопросы будут определяться самой Росгвардией «исходя из стоящих перед нею задач»;

  • для вступления в ряды такого формирования граждане заключают соответствующий контракт;

  • порядок обеспечения добровольческих отрядов вооружением, военной техникой, выплаты довольствия и др. будут определяться Росгвардией.

Кроме того законопроект вводит льготы для граждан, которые заключат контракт. Например, им могут устанавливаться дополнительные выплаты, а также предоставляется право на поступление в вуз на бюджет.

Еще один из внесенных законопроектов предполагает изменения в Налоговый кодекс РФ. Им закрепляется право на предоставление льгот гражданам, заключившим контракт на добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии. Другой законопроект предлагает поправки в УК РФ. В соответствии с ними предлагается установить уголовную ответственность за публичное распространение фейков и дискредитацию добровольческих формирований в составе Росгвардии. Еще одним проектом предусмотрена административная ответственность за дискредитацию таких отрядов.

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В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал поправки о создании Минобороны добровольческих формирований. На добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту. Добровольческие формирования будут содействовать «выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ».

В начале августа Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении военную технику. 25 августа 2023 г. Путин подписал указ, в соответствии с которым добровольцы и бойцы территориальной обороны должны будут приносить присягу. Согласно тексту указа, принимать присягу перед флагом будут участники добровольческих формирований, которые принимают участие в спецоперации, бойцы территориальной обороны и работники государственных предприятий, которые были созданы в регионах в период военного положения.

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