В спецназе «Ахмат» заявили о переходе в его подразделения бойцов ЧВК «Вагнер»
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону военной спецоперации, сообщил «РИА Новости» командир «Ахмата» Алаудинов.
По его словам, экс-сотрудники «Вагнера» и раньше периодически переходили из ЧВК, но теперь «пошло массовое дополнение из бойцов».
«Наверное, ни для кого не секрет, что я к бойцам “Вагнер” относился с очень большим уважением, я их всегда считал достойными ребятами, это реально патриоты России, герои, о них по-другому и не скажешь», – сказал Алаудинов.
Он добавил, что некоторое время в ходе спецоперации «Ахмат» и ЧВК были «соседями». В чеченском спецподразделении, по его словам, была уверенность, что вагнеровцы «твердо стоят», и за этот фланг никогда беспокойства не было.
23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer-135, на его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В конце сентября президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Сейчас Трошев работает в Минобороны.