Песков призвал дождаться окончательного доклада по крушению самолета Пригожина

«Это не окончательный был доклад. <...> Это пока один из установленных фактов», – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда будет опубликован окончательный доклад следствия по делу крушения самолета Пригожина. Песков добавил, что пока нет установленных дат, когда доклад будет обнародован. Он только отметил, что он появится «после того, как следствие будет завершено».