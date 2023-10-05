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Что Путин рассказал о крушении самолета Пригожина

По словам президента, в телах погибших найдены осколки ручных гранат
Инна Гресева Яна Суринская
Алексей Никольский / РИА Новости

В телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили осколки ручных гранат, рассказал президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Путин уточнил, что несколько дней назад председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин доложил ему об этом. «Внешнего воздействия на самолет не было. Это факт, установленный экспертизой, проведенной Следственным комитетом», – добавил Путин.

Следствие по делу не завершено, добавил президент. «К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина», – рассказал Путин, добавив, что, на его взгляд, такие экспертизы нужно было провести.

Путин уточнил, что спросил у Бастрыкина, можно ли рассказать об обстоятельствах дела публично. На что глава СКР ответил, что можно, так как это установленные факты.

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23 августа бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. В МЧС России уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа.

К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. Одним бортом с ними летели Сергей Пропустин, который внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев и Валерий Чекалов. Последний, по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО «Нева», которое, по информации «Фонтанки», связано с Пригожиным. В самолете находились и три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов, а также бортпроводница Кристина Распопова.

По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На следующий день после катастрофы, 24 августа, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи с крушением бизнес-джета. Сотрудников ЧВК он тогда назвал «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине». Говоря о Пригожине, Путин отметил, что был знаком с ним с начала 1990-х гг., и назвал его талантливым человеком. По словам главы государства, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами. С какими именно – Путин не уточнил.

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27 августа СКР подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Также в ведомстве отметили, что личности всех десяти погибших при крушении самолета установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге на Похоровском кладбище. Путин не посещал его похороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что версия о «преднамеренном злодеянии» не исключается.

Бразильский центр исследований и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) ранее заявил о готовности присоединиться к расследованию крушения, но Москва уведомила структуру, что «на данный момент» не будет расследовать инцидент в соответствии с международными стандартами. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что не проводит расследование катастрофы и не комментирует произошедшее.

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