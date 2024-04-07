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СК возбудил дело в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Ведомости

Следственный комитет России начал расследование по делу о халатности после теракта в «Крокус сити холле», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, дело по ст. 293 УК РФ (халатность) связано с предполагаемыми нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус сити холле», которые могли ухудшить ситуацию после поджога зала террористами. Дело возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность, а также начальника пожарной команды «Крокуса», фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Некоторые свидетели утверждали ранее, что после поджога боевиками системы автоматического пожаротушения и дымоудаления в концертном зале не сработали, а аварийное освещение не включилось, пишет ТАСС. Площадь возгорания составила почти 13 000 кв. м. Правоохранительные органы также сообщили, что материалы, использованные для отделки стен зрительного зала, могли способствовать быстрому распространению пожара. Но в Crocus Group опровергли эту информацию и подчеркнули, что активно сотрудничают с правоохранительными органами.

6 апреля «РИА Новости» писало со ссылкой на источник, что в «Крокус сити холле» во время пожара 22 марта не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения.

22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 144 человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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