СК возбудил дело в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
Следственный комитет России начал расследование по делу о халатности после теракта в «Крокус сити холле», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, дело по ст. 293 УК РФ (халатность) связано с предполагаемыми нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус сити холле», которые могли ухудшить ситуацию после поджога зала террористами. Дело возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность, а также начальника пожарной команды «Крокуса», фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Некоторые свидетели утверждали ранее, что после поджога боевиками системы автоматического пожаротушения и дымоудаления в концертном зале не сработали, а аварийное освещение не включилось, пишет ТАСС. Площадь возгорания составила почти 13 000 кв. м. Правоохранительные органы также сообщили, что материалы, использованные для отделки стен зрительного зала, могли способствовать быстрому распространению пожара. Но в Crocus Group опровергли эту информацию и подчеркнули, что активно сотрудничают с правоохранительными органами.
6 апреля «РИА Новости» писало со ссылкой на источник, что в «Крокус сити холле» во время пожара 22 марта не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения.
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 144 человека.