СК возбудил дело в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Некоторые свидетели утверждали ранее, что после поджога боевиками системы автоматического пожаротушения и дымоудаления в концертном зале не сработали, а аварийное освещение не включилось, пишет ТАСС. Площадь возгорания составила почти 13 000 кв. м. Правоохранительные органы также сообщили, что материалы, использованные для отделки стен зрительного зала, могли способствовать быстрому распространению пожара. Но в Crocus Group опровергли эту информацию и подчеркнули, что активно сотрудничают с правоохранительными органами.