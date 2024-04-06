«РИА Новости»: в «Крокусе» не включилась часть системы пожаротушения
В концертном зале «Крокус сити холл» во время пожара 22 марта не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на источник.
«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», – сказал он.
По данным представителя экстренных служб, система при этом проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания. Собеседник агентства предположил, что в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения. Она автоматически включается после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, возможно, не сработал.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы пострадавших при теракте, ранее сообщил об их просьбе к СК провести проверку в отношении собственников «Крокуса» и при наличии оснований возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
По мнению заявителей, концертный зал не был в должной мере оборудован противопожарными системами. Заявление в СК было подано от 11 человек – это те, кто заключил договор с адвокатом. По словам Трунова, еще 15 человек находятся в процессе оформления бумаг.
Стены концертного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В пресс-службе Crocus Group при этом утверждали, что используемые при строительстве материалы соответствуют стандартам.
Глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина утверждал, что система сработала в штатном режиме. По его словам, потушить пожар не удалось из-за развития горения на значительной площади.
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 144 человека.