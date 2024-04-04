ТАСС: отделка стен зала в «Крокусе» могла способствовать распространению огня
Стены концертного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», – сказал собеседник агентства.
По его словам, эти материалы очень токсичны при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма. Сейчас правоохранители продолжают изучать всю информацию, документы и сертификаты соответствия.
Некоторые очевидцы ранее говорили, что в концертном зале после его поджога якобы не сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина утверждал, что система сработала в штатном режиме. По его словам, потушить пожар не удалось из-за развития горения на значительной площади.
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следствие проверяет возможность нарушений требований безопасности и системы пожаротушения в «Крокусе». После этого ТАСС сообщил, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокуса», также в подразделениях ГУ МЧС по Московской области были изъяты документы, связанные с проверками.
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 144 человека.