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При взрыве на стрельбище в Тбилиси погибли три человека

Ведомости

Число погибших в результате взрыва на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси возросло до трех. Третий человек скончался в больнице, сообщили ТАСС в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, врачи продолжают оказывать помощь трем пострадавшим при взрыве. Ранее в тот же день МВД республики сообщило, что взрыв произошел на стрельбище на улице Бочорма. Тогда было известно о двух погибших и четырех раненых. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные, передавало ведомство. О причинах взрыва пока не сообщается.

«Я не могу сказать, произошел ли взрыв на стрельбище или на другом этаже здания. На месте работают соответствующие службы и устанавливается точная причина взрыва», – заявил депутат тбилисского горсовета Каха Лабучидзе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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