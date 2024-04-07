При взрыве на стрельбище в Тбилиси погибли три человека
Число погибших в результате взрыва на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси возросло до трех. Третий человек скончался в больнице, сообщили ТАСС в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По данным ведомства, врачи продолжают оказывать помощь трем пострадавшим при взрыве. Ранее в тот же день МВД республики сообщило, что взрыв произошел на стрельбище на улице Бочорма. Тогда было известно о двух погибших и четырех раненых. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные, передавало ведомство. О причинах взрыва пока не сообщается.
«Я не могу сказать, произошел ли взрыв на стрельбище или на другом этаже здания. На месте работают соответствующие службы и устанавливается точная причина взрыва», – заявил депутат тбилисского горсовета Каха Лабучидзе.