В результате нападения неизвестных в Подмосковье погиб полицейский

О нападении на полицейских сообщал со ссылкой на источник Telegram-канал 112. По его информации, один сотрудник полиции убит, еще один получил тяжелые ранения. Уточнялось, что неизвестные напали на полицейских внезапно, «убили оперуполномоченного и ранили его коллегу». Нападавшие скрылись вдвоем на черном мотоцикле, утверждает Telegram-канал. Инцидент произошел во время засады на наркодилеров в Ногинском районе, говорится в публикации. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что второй подвергшийся нападению полицейский жив, но находится в реанимации.