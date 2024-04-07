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В результате нападения неизвестных в Подмосковье погиб полицейский

Ведомости

Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на полицейских в Подмосковье, могут быть ранены и другие силовики, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места на мотоцикле. Предварительно, в результате погиб один полицейский», – сказал собеседник агентства.

Близкий к полиции источник сообщил РБК, что в Московской области объявлен план «Сирена» – комплекс специальных мер, в соответствии с которыми личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

О нападении на полицейских сообщал со ссылкой на источник Telegram-канал 112. По его информации, один сотрудник полиции убит, еще один получил тяжелые ранения. Уточнялось, что неизвестные напали на полицейских внезапно, «убили оперуполномоченного и ранили его коллегу». Нападавшие скрылись вдвоем на черном мотоцикле, утверждает Telegram-канал. Инцидент произошел во время засады на наркодилеров в Ногинском районе, говорится в публикации. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что второй подвергшийся нападению полицейский жив, но находится в реанимации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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