В результате нападения неизвестных в Подмосковье погиб полицейский
Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на полицейских в Подмосковье, могут быть ранены и другие силовики, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места на мотоцикле. Предварительно, в результате погиб один полицейский», – сказал собеседник агентства.
О нападении на полицейских сообщал со ссылкой на источник Telegram-канал 112. По его информации, один сотрудник полиции убит, еще один получил тяжелые ранения. Уточнялось, что неизвестные напали на полицейских внезапно, «убили оперуполномоченного и ранили его коллегу». Нападавшие скрылись вдвоем на черном мотоцикле, утверждает Telegram-канал. Инцидент произошел во время засады на наркодилеров в Ногинском районе, говорится в публикации. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что второй подвергшийся нападению полицейский жив, но находится в реанимации.