СК возбудил уголовное дело после гибели полицейского в Подмосковье
В Щелково Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщила пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК России по региону. Ранее стало известно о гибели одного полицейского в результате нападения.
ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что полицейский был убит в Подмосковье, а нападавшие скрылись с места преступления. По информации Telegram-каналов, инцидент произошел во время засады на наркодилеров.
В пресс-службе ГСУ уточнили, что в поселке Фряново прохожие обнаружили двух раненных сотрудников МВД в бессознательном состоянии. Один из правоохранителей позднее скончался от огнестрельных ранений. На место происшествия выехали следователи и криминалисты управления, проводится осмотр, нападавших разыскивают, говорится в сообщении.
В Московской области был объявлен план «Сирена» – комплекс специальных мер, в соответствии с которыми личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.