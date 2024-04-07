СК возбудил уголовное дело после гибели полицейского в Подмосковье

В пресс-службе ГСУ уточнили, что в поселке Фряново прохожие обнаружили двух раненных сотрудников МВД в бессознательном состоянии. Один из правоохранителей позднее скончался от огнестрельных ранений. На место происшествия выехали следователи и криминалисты управления, проводится осмотр, нападавших разыскивают, говорится в сообщении.