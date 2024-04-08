Суд оштрафовал Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента

5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете рекламы у иноагентов показал свою эффективность. За несколько дней с момента принятия инициативы некоторые иноагенты уже объявили о закрытии проектов, а другие сократили штат своих редакций, указал он.