Суд оштрафовал Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента
Журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Решение принял Пресненский суд Москвы. Штраф был вынес по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Пивоваров попал в реестр иноагентов Минюста в июне 2022 г.
В начале марта журналист объявил, что передал управление Telegram-каналом «Пивоваров (Редакция)» команде редакторов и уточнил, что в ближайшее время канал поменяет название и логотип. У журналиста останется личный канал. Тогда же он сообщил, что продолжит вести свой YouТube-канал «Редакция».
Это произошло после принятия Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов. В сообщении нижней палаты отмечается, что инициативу единогласно поддержали 402 депутата. 11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов.
5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете рекламы у иноагентов показал свою эффективность. За несколько дней с момента принятия инициативы некоторые иноагенты уже объявили о закрытии проектов, а другие сократили штат своих редакций, указал он.