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Суд оштрафовал Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение принял Пресненский суд Москвы. Штраф был вынес по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). 

Пивоваров попал в реестр иноагентов Минюста в июне 2022 г.

В начале марта журналист объявил, что передал управление Telegram-каналом «Пивоваров (Редакция)» команде редакторов и уточнил, что в ближайшее время канал поменяет название и логотип. У журналиста останется личный канал. Тогда же он сообщил, что продолжит вести свой YouТube-канал «Редакция».

Это произошло после принятия Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов. В сообщении нижней палаты отмечается, что инициативу единогласно поддержали 402 депутата. 11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. 

5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете рекламы у иноагентов показал свою эффективность. За несколько дней с момента принятия инициативы некоторые иноагенты уже объявили о закрытии проектов, а другие сократили штат своих редакций, указал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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