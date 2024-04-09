Росавиация рекомендовала обслуживать ветеранов спецоперации в приоритетном порядке

Также было рекомендовано предоставлять помощь в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. Кроме того, Росавиация посоветовала размещать военнослужащих с ограничениями мобильности на наиболее комфортные места при регистрации.