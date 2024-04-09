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Росавиация рекомендовала обслуживать ветеранов спецоперации в приоритетном порядке

Ведомости

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам корректнее обслуживать пассажиров-участников спецоперации при регистрации на рейсы и при досмотре. Об сообщает РБК со ссылкой на телеграмму регулятора, разосланную авиакомпаниям и аэропортам.

«Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», – приводит газета одну из рекомендаций в телеграмме, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

Также было рекомендовано предоставлять помощь в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. Кроме того, Росавиация посоветовала размещать военнослужащих с ограничениями мобильности на наиболее комфортные места при регистрации.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК подтвердили получение соответствующих рекомендаций от Росавиации.

29 февраля Telegram-канал SHOT сообщил о высадке с самолета авиакомпании «Победа» в Москве раненого бойца спецоперации. Высадка была связана с тем, что от мужчины, по словам бортпроводницы, «сильно пахло табаком». Обвинения в курении на борту самолета мужчина отрицал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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