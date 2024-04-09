Росавиация рекомендовала обслуживать ветеранов спецоперации в приоритетном порядке
«Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», – приводит газета одну из рекомендаций в телеграмме, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
Также было рекомендовано предоставлять помощь в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. Кроме того, Росавиация посоветовала размещать военнослужащих с ограничениями мобильности на наиболее комфортные места при регистрации.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК подтвердили получение соответствующих рекомендаций от Росавиации.
29 февраля Telegram-канал SHOT сообщил о высадке с самолета авиакомпании «Победа» в Москве раненого бойца спецоперации. Высадка была связана с тем, что от мужчины, по словам бортпроводницы, «сильно пахло табаком». Обвинения в курении на борту самолета мужчина отрицал.