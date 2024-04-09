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В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России

Ведомости

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Речь идет о запрете розничной торговли никотином и его производными, в том числе солями никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.

Необходимость принять законопроект депутаты аргументируют тем, что, несмотря на существующие ограничения, их можно легко обойти, в связи с чем несовершеннолетним продолжают продавать вейпы. По мнению авторов инициативы, жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Вдыхание этих веществ может привести к тяжелым заболеваниям легких, говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают ввести полный запрет на продажу вейпов в целях народосбережения, сказано в документе. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в скором времени инициативу внесут в Госдуму. Сейчас идет сбор подписей и консультации по поводу документа.

Ранее в Совете Федерации говорили, что принятие инициативы не решит проблему с популярностью вейпов, люди будут искать обходные пути. По мнению члена комитета Совфеда по соцполитике Наталии Косихиной, нужно вести работу с молодежью и формировать у молодых людей негативное отношение к электронным испарителям. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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