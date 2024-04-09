В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России

Необходимость принять законопроект депутаты аргументируют тем, что, несмотря на существующие ограничения, их можно легко обойти, в связи с чем несовершеннолетним продолжают продавать вейпы. По мнению авторов инициативы, жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Вдыхание этих веществ может привести к тяжелым заболеваниям легких, говорится в пояснительной записке.