В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России
Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Речь идет о запрете розничной торговли никотином и его производными, в том числе солями никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.
Необходимость принять законопроект депутаты аргументируют тем, что, несмотря на существующие ограничения, их можно легко обойти, в связи с чем несовершеннолетним продолжают продавать вейпы. По мнению авторов инициативы, жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Вдыхание этих веществ может привести к тяжелым заболеваниям легких, говорится в пояснительной записке.
Депутаты предлагают ввести полный запрет на продажу вейпов в целях народосбережения, сказано в документе. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в скором времени инициативу внесут в Госдуму. Сейчас идет сбор подписей и консультации по поводу документа.
Ранее в Совете Федерации говорили, что принятие инициативы не решит проблему с популярностью вейпов, люди будут искать обходные пути. По мнению члена комитета Совфеда по соцполитике Наталии Косихиной, нужно вести работу с молодежью и формировать у молодых людей негативное отношение к электронным испарителям.