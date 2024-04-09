МВД России разыскивает норвежского экс-депутата по делу о наемничестве в ВСУ
Бывший депутат Саамского парламента Норвегии Сандра Андерсен Эйра объявлена в розыск МВД России, следует из базы ведомства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это связано с тем, что в отношении женщины ведется расследование о наемничестве на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Норвежка из интернационального легиона Украины Сандра Андерсен Эйра объявлена в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», – рассказал собеседник агентства.
Позже на сайте Басманного суда Москвы появилась информация о заочном аресте Эйры по ходатайству следствия. По данным ТАСС, мера пресечения будет действовать два месяца с момента задержания фигурантки или ее экстрадиции на территорию РФ.
В апреле 2022 г. газета The Washington Post опубликовала интервью участников легиона, в том числе Эйры. По ее словам, она добровольно подписала контракт и присоединилась к ВСУ вскоре после начала вооруженного конфликта на Украине.
Ранее в Норвегии Эйра работала в рыболовецкой отрасли, у нее было собственное судно и лицензия на лов рыбы. В 2017 г. была избрана в Саамский парламент Норвегии от Норвежской саамской ассоциации. В частности, работала над привлечением женщин к работе на рыболовецких судах и защитой их прав. В 2021 г. по окончании срока полномочий и неудавшейся попытки переизбрания в парламент переехала в США.
После начала боевых действий в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Минобороны России в январе заявило, что в конфликте на стороне противника приняли участие более 13 500 иностранцев, свыше 5900 их них погибли.
В марте в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что В России объявили в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 3 ст. 359 УК РФ) привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.