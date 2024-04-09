МВД России разыскивает норвежского экс-депутата по делу о наемничестве в ВСУ

Ранее в Норвегии Эйра работала в рыболовецкой отрасли, у нее было собственное судно и лицензия на лов рыбы. В 2017 г. была избрана в Саамский парламент Норвегии от Норвежской саамской ассоциации. В частности, работала над привлечением женщин к работе на рыболовецких судах и защитой их прав. В 2021 г. по окончании срока полномочий и неудавшейся попытки переизбрания в парламент переехала в США.