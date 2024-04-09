Росфинмониторинг включил в список террористов еще семь фигурантов дела «Крокуса»

При расследовании уголовных дел о терроризме одновременно со следствием Росфинмониторинг вносит фигурантов в перечень экстремистов и террористов: туда попадают не только уже осужденные граждане, но и подследственные (подозреваемые, обвиняемые лица). Таким образом, в список попадают еще до приговора и, соответственно, до вступления его в законную силу.