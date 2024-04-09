Росфинмониторинг включил в список террористов еще семь фигурантов дела «Крокуса»
Росфинмониторинг внес в перечень террористов еще семь фигурантов дела о нападении на «Крокус сити холл», которые сейчас находятся под арестом. Информация опубликована на сайте ведомства.
В перечень включены граждане Таджикистана Исроил Исломов и двое его сыновей – Аминчон и Диловар Исломовы, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода, а также Алишер Касимов из Киргизии. Все они были отправлены в марте-апреле под арест по решению суда.
28 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов четырех фигурантов, которые, предположительно, непосредственно причастны к стрельбе в «Крокусе». Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода. Они также были арестованы.
При расследовании уголовных дел о терроризме одновременно со следствием Росфинмониторинг вносит фигурантов в перечень экстремистов и террористов: туда попадают не только уже осужденные граждане, но и подследственные (подозреваемые, обвиняемые лица). Таким образом, в список попадают еще до приговора и, соответственно, до вступления его в законную силу.
Попадание в такой перечень накладывает финансовые ограничения на его участников. По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления.
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.