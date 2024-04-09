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Росфинмониторинг включил в список террористов еще семь фигурантов дела «Крокуса»

Ведомости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов еще семь фигурантов дела о нападении на «Крокус сити холл», которые сейчас находятся под арестом. Информация опубликована на сайте ведомства.

В перечень включены граждане Таджикистана Исроил Исломов и двое его сыновей – Аминчон и Диловар Исломовы, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода, а также Алишер Касимов из Киргизии. Все они были отправлены в марте-апреле под арест по решению суда.

28 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов четырех фигурантов, которые, предположительно, непосредственно причастны к стрельбе в «Крокусе». Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода. Они также были арестованы.

При расследовании уголовных дел о терроризме одновременно со следствием Росфинмониторинг вносит фигурантов в перечень экстремистов и террористов: туда попадают не только уже осужденные граждане, но и подследственные (подозреваемые, обвиняемые лица). Таким образом, в список попадают еще до приговора и, соответственно, до вступления его в законную силу.

Попадание в такой перечень накладывает финансовые ограничения на его участников. По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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