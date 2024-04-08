/ Финансы

Банки списывают кредиты пострадавшим в «Крокусе» за счет страховщиков

Они обращаются за компенсацией при наличии у заемщика полиса страхования жизни и здоровья
Софья Шелудченко
Списывая кредиты погибшим в «Крокусе», банки делают это в том числе за счет компенсаций от страховых компаний / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки, заявившие о списании кредитов погибшим из-за теракта в «Крокус сити холле», могут делать это частично за счет страховщиков – при наличии у заемщиков полиса страхования жизни и здоровья. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в крупных страховых компаниях, а также два источника, знакомых с ситуацией. Опрошенные «Ведомостями» банки ранее говорили, что в основном списывают долг за счет собственных средств. Но представитель ВТБ, в частности, отмечал, что, хотя основным источником для списаний станут собственные средства, погашение будет производиться и за счет компенсаций страховщиков.

При наличии у заемщика полиса страхования жизни и здоровья (позволяет снизить ставку по кредиту) в случае его смерти или утраты трудоспособности остаток долга выплачивает страховщик. Единого стандарта технического порядка выплат нет: к страховщику могут обратиться родственники или банк, так как в кредитном страховании он является одним из выгодоприобретателей. Как правило, после смерти заемщика банки прекращают начислять проценты, описывает суть схемы собеседник в крупном страховщике. Если родственники погибшего обратились в страховую раньше, то компания сообщает об этом банку. После предоставления родственниками всех документов, включая свидетельство о смерти, страховая должна погасить долг клиента перед банком. В случае превышения страховой суммы задолженности по кредиту остаток получают наследники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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