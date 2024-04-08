Банки списывают кредиты пострадавшим в «Крокусе» за счет страховщиков

При наличии у заемщика полиса страхования жизни и здоровья (позволяет снизить ставку по кредиту) в случае его смерти или утраты трудоспособности остаток долга выплачивает страховщик. Единого стандарта технического порядка выплат нет: к страховщику могут обратиться родственники или банк, так как в кредитном страховании он является одним из выгодоприобретателей. Как правило, после смерти заемщика банки прекращают начислять проценты, описывает суть схемы собеседник в крупном страховщике. Если родственники погибшего обратились в страховую раньше, то компания сообщает об этом банку. После предоставления родственниками всех документов, включая свидетельство о смерти, страховая должна погасить долг клиента перед банком. В случае превышения страховой суммы задолженности по кредиту остаток получают наследники.