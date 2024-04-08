Банки списывают кредиты пострадавшим в «Крокусе» за счет страховщиков

Банки списывают кредиты пострадавшим в «Крокусе» за счет страховщиковОни обращаются за компенсацией при наличии у заемщика полиса страхования жизни и здоровья
Банки, заявившие о списании кредитов погибшим из-за теракта в «Крокус сити холле», могут делать это частично за счет страховщиков – при наличии у заемщиков полиса страхования жизни и здоровья. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в крупных страховых компаниях, а также два источника, знакомых с ситуацией. Опрошенные «Ведомостями» банки ранее говорили, что в основном списывают долг за счет собственных средств. Но представитель ВТБ, в частности, отмечал, что, хотя основным источником для списаний станут собственные средства, погашение будет производиться и за счет компенсаций страховщиков.
При наличии у заемщика полиса страхования жизни и здоровья (позволяет снизить ставку по кредиту) в случае его смерти или утраты трудоспособности остаток долга выплачивает страховщик. Единого стандарта технического порядка выплат нет: к страховщику могут обратиться родственники или банк, так как в кредитном страховании он является одним из выгодоприобретателей. Как правило, после смерти заемщика банки прекращают начислять проценты, описывает суть схемы собеседник в крупном страховщике. Если родственники погибшего обратились в страховую раньше, то компания сообщает об этом банку. После предоставления родственниками всех документов, включая свидетельство о смерти, страховая должна погасить долг клиента перед банком. В случае превышения страховой суммы задолженности по кредиту остаток получают наследники.