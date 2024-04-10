СК раскрыл совершенное в 2011 году убийство ректора Максуда Садикова

Садиков был убит вечером 7 июня 2011 г. у многоэтажного дома в Махачкале. Ректор подъехал к зданию вместе с племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял функции водителя и охранника. В машине находились также бывший шеф-редактор сайта «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов и его супруга, которых Садиков пригласил в гости. Первым из машины вышел Сайфутдинов, он направился к магазину. После него вышли Садиков и Мусаев, они направились к подъезду и попали под шквальный огонь.