СК раскрыл совершенное в 2011 году убийство ректора Максуда Садикова
Следственный комитет раскрыл совершенное в июне 2011 г. убийство ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова, передает «Коммерсантъ».
Садиков был убит вечером 7 июня 2011 г. у многоэтажного дома в Махачкале. Ректор подъехал к зданию вместе с племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял функции водителя и охранника. В машине находились также бывший шеф-редактор сайта «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов и его супруга, которых Садиков пригласил в гости. Первым из машины вышел Сайфутдинов, он направился к магазину. После него вышли Садиков и Мусаев, они направились к подъезду и попали под шквальный огонь.
Ректор и его племянник скончались на месте от полученных огнестрельных ранений. Сайфутдинов был доставлен в больницу с ушибом локтя (он споткнулся и упал), вскоре пострадавшего отпустили домой. Его супруга, которая оставалась в машине, не пострадала.
Нападавших было двое – они действовали профессионально. Пистолеты, из которых велся огонь, имели страховочные ремни, пишет газета. Работой по раскрытию преступления занимались следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР, на долгие годы уголовное дело получило статус «висяка». Возобновлено расследование было в августе 2022 г.
Один из предполагаемых исполнителей преступления предстал перед судом. По версии следствия, организатором убийства реактора был бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев (признан иноагентом в РФ). Его исключили из партии «Единая Россия» 28 мая 2023 г., сейчас Гаджиев находится за границей.
В июне прошлого года в отношении Гаджиева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого как организатора убийства ректора. Фигурант был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу допрашивались в качестве свидетелей сотрудники ЧОП «Гард-М», которые работали в охранной организации в 2010–2011 гг. Следствие также заинтересовал руководитель ЧОО «Сфинкс Альянс» и бывший гендиректор Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) Ахмед Гаджиев.
По информации издания, брат предполагаемого организатора преступления ушел в длительный отпуск в 2017 г. и покинул Россию. По неофициальным данным, у следствия возникли вопросы к гендиректору порта сразу по нескольким уголовным делам, находившимся в разработке.
Подозреваемый в совершении убийства – сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов – был задержан в марте 2023 г. Как считает следствие, он вместе с неустановленным сообщником стрелял в Садикова и Мусаева. В ректора всего было произведено не менее 16 выстрелов. Не меньше 14 раз выстрелили в его охранника. Магомедов, дело которого слушается в Верховном суде Дагестана, причастность к преступлению отрицает.