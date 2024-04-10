Возле «Крокуса» убрали мемориал в память о жертвах теракта
Возле «Крокус сити холла» разобрали мемориал в память о погибших в теракте 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости».
Стихийный мемориал появился на месте трагедии у закладного камня, посвященного участникам локальных конфликтов, 23 марта. Люди оставляли у «Крокуса» цветы, свечи и мягкие игрушки. Также около мемориала вечером 30 марта прошел концерт в память о жертвах теракта. Мероприятие началось с минуты молчания.
Ночью 5 апреля мемориал поджег 49-летний житель Новой Москвы. Его задержали 8 апреля. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана.