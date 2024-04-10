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Возле «Крокуса» убрали мемориал в память о жертвах теракта

Ведомости

Возле «Крокус сити холла» разобрали мемориал в память о погибших в теракте 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Стихийный мемориал появился на месте трагедии у закладного камня, посвященного участникам локальных конфликтов, 23 марта. Люди оставляли у «Крокуса» цветы, свечи и мягкие игрушки. Также около мемориала вечером 30 марта прошел концерт в память о жертвах теракта. Мероприятие началось с минуты молчания.

Ночью 5 апреля мемориал поджег 49-летний житель Новой Москвы. Его задержали 8 апреля. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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