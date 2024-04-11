В Болгарии задержан участник стрельбы в «Москва-сити» Абакаров
В Болгарии задержали Абубакара Абакарова, который участвовал в перестрелке в башне «Око» «Москва-сити» в 2017 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Абакаров задержан по ордеру Интерпола по запросу российских властей. Сейчас, как утверждает газета, Генпрокуратура РФ готовит документ для его экстрадиции.
После стрельбы в 2017 г. Абакарова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сначала он скрывался на Украине, а потом перебрался в Европу, пишет «Коммерсантъ».
Абакарову 44 года, он является уроженецем дагестанского села Учкент. Он работал охранником вице-президента ВКГЕ и бизнесмена Гавриила Юшваева.
В ноябре 2017 г. на парковке у башни «Око» произошла перестрелка после того, как охранников Юшваева попросили убрать на стоянку Maybach бизнесмена, перегородивший вход в башню. В результате погиб один человек, еще пятеро, включая двоих сотрудников Росгвардии, получили ранения. Тогда в ресторане башни праздновал юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. Среди приглашенных артистов были Валдис Пельш, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Любовь Успенская.
По факту перестрелки СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В 2021 г. двое охранников Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов получили 16 и 15 лет лишения свободы соответственно. В 2022 г. к четырем годам тюрьмы был приговорен участвовавший в потасовке с сотрудниками Росгвардии Саид Асадулаев.