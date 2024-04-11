В Болгарии задержан участник стрельбы в «Москва-сити» Абакаров

В ноябре 2017 г. на парковке у башни «Око» произошла перестрелка после того, как охранников Юшваева попросили убрать на стоянку Maybach бизнесмена, перегородивший вход в башню. В результате погиб один человек, еще пятеро, включая двоих сотрудников Росгвардии, получили ранения. Тогда в ресторане башни праздновал юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. Среди приглашенных артистов были Валдис Пельш, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Любовь Успенская.