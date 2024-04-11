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В Болгарии задержан участник стрельбы в «Москва-сити» Абакаров

Ведомости

В Болгарии задержали Абубакара Абакарова, который участвовал в перестрелке в башне «Око» «Москва-сити» в 2017 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Абакаров задержан по ордеру Интерпола по запросу российских властей. Сейчас, как утверждает газета, Генпрокуратура РФ готовит документ для его экстрадиции.

После стрельбы в 2017 г. Абакарова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сначала он скрывался на Украине, а потом перебрался в Европу, пишет «Коммерсантъ».

Абакарову 44 года, он является уроженецем дагестанского села Учкент. Он работал охранником вице-президента ВКГЕ и бизнесмена Гавриила Юшваева.

В ноябре 2017 г. на парковке у башни «Око» произошла перестрелка после того, как охранников Юшваева попросили убрать на стоянку Maybach бизнесмена, перегородивший вход в башню. В результате погиб один человек, еще пятеро, включая двоих сотрудников Росгвардии, получили ранения. Тогда в ресторане башни праздновал юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. Среди приглашенных артистов были Валдис Пельш, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Любовь Успенская.

По факту перестрелки СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В 2021 г. двое охранников Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов получили 16 и 15 лет лишения свободы соответственно. В 2022 г. к четырем годам тюрьмы был приговорен участвовавший в потасовке с сотрудниками Росгвардии Саид Асадулаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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