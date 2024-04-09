МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

7 апреля ТАСС сообщил о гибели сотрудника правоохранительных органов после нападения на полицейских в Подмосковье. В пресс-службе ГСУ уточнили, что в поселке Фряново прохожие обнаружили двух раненных сотрудников МВД в бессознательном состоянии. Один из правоохранителей позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации Telegram-каналов, инцидент произошел во время засады на наркодилеров.