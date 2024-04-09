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МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Ведомости

Сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково. Один сотрудник полиции погиб, другой получил тяжелые ранения, сообщает пресс-служба ведомства.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – говорится в сообщении ведомства.

Полиция попросила граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, позвонить по телефонам (496) 566 97 03 или 112.

«В связи с тем, что злоумышленник может быть вооружен, следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельных попыток задержания», – подчеркнули в пресс-службе.

7 апреля ТАСС сообщил о гибели сотрудника правоохранительных органов после нападения на полицейских в Подмосковье. В пресс-службе ГСУ уточнили, что в поселке Фряново прохожие обнаружили двух раненных сотрудников МВД в бессознательном состоянии. Один из правоохранителей позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации Telegram-каналов, инцидент произошел во время засады на наркодилеров.

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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