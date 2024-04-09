МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково. Один сотрудник полиции погиб, другой получил тяжелые ранения, сообщает пресс-служба ведомства.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – говорится в сообщении ведомства.
Полиция попросила граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, позвонить по телефонам (496) 566 97 03 или 112.
«В связи с тем, что злоумышленник может быть вооружен, следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельных попыток задержания», – подчеркнули в пресс-службе.
7 апреля ТАСС сообщил о гибели сотрудника правоохранительных органов после нападения на полицейских в Подмосковье. В пресс-службе ГСУ уточнили, что в поселке Фряново прохожие обнаружили двух раненных сотрудников МВД в бессознательном состоянии. Один из правоохранителей позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации Telegram-каналов, инцидент произошел во время засады на наркодилеров.
СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).