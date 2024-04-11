В Черекском районе Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава нет. Во время задержания у злоумышленников были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В тот же день, 31 марта, режим КТО в Дагестане был отменен.