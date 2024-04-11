В Черекском районе Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
На части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Режим действует с 05:12 мск 11 апреля и до особого распоряжения. Его объявили «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства», говорится в сообщении оперштаба.
31 марта режим КТО вводился в Каспийске и в нескольких районах Махачкалы в Дагестане. В результате были задержаны трое человек, которые планировали совершить теракты. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус сити холле».
Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава нет. Во время задержания у злоумышленников были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В тот же день, 31 марта, режим КТО в Дагестане был отменен.