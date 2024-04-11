В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО

Позже НАК отчитался о ликвидации двоих боевиков, которые планировали диверсии и теракты в республике. По данным комитета, они входили в состав международной террористической организации. В ходе КТО потерь среди сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет. Также обошлось без пострадавших среди гражданского населения, подчеркнули в НАК.