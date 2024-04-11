В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО), введенный ранее на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
Режим действовал 11 апреля более семи часов – с 05:12 мск.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что ночью ФСБ заблокировала в садовом товариществе «Насып» вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. В ответ на просьбу спецназа сложить оружие боевики открыли огонь.
Позже НАК отчитался о ликвидации двоих боевиков, которые планировали диверсии и теракты в республике. По данным комитета, они входили в состав международной террористической организации. В ходе КТО потерь среди сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет. Также обошлось без пострадавших среди гражданского населения, подчеркнули в НАК.
31 марта режим КТО вводился в Каспийске и в нескольких районах Махачкалы в Дагестане. В результате были задержаны трое человек, которые планировали совершить теракты. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус сити холле».