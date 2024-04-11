НАК сообщил об уничтожении двоих боевиков в Нальчике в ходе КТО

11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии был введен режим КТО. Позже в НАК сообщили, что ночью ФСБ заблокировала в садовом товариществе «Насып» вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. В ответ на просьбу спецназа сложить оружие боевики открыли огонь.