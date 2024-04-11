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НАК сообщил об уничтожении двоих боевиков в Нальчике в ходе КТО

Пострадавших среди мирного населения нет
Ведомости

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике были ликвидированы двое боевиков, планировавших диверсии и теракты. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет», – подчеркивается в сообщении.

По данным НАК, боевики входили в состав международной террористической организации. Они планировали совершить ряд диверсий и терактов в Кабардино-Балкарской республике. На месте боестолкновения обнаружено оружие и боеприпасы, сейчас там работают взрывотехники ФСБ.

11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии был введен режим КТО. Позже в НАК сообщили, что ночью ФСБ заблокировала в садовом товариществе «Насып» вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. В ответ на просьбу спецназа сложить оружие боевики открыли огонь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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