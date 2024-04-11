НАК сообщил об уничтожении двоих боевиков в Нальчике в ходе КТО

НАК сообщил об уничтожении двоих боевиков в Нальчике в ходе КТОПострадавших среди мирного населения нет
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике были ликвидированы двое боевиков, планировавших диверсии и теракты. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет», – подчеркивается в сообщении.
По данным НАК, боевики входили в состав международной террористической организации. Они планировали совершить ряд диверсий и терактов в Кабардино-Балкарской республике. На месте боестолкновения обнаружено оружие и боеприпасы, сейчас там работают взрывотехники ФСБ.
11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии был введен режим КТО. Позже в НАК сообщили, что ночью ФСБ заблокировала в садовом товариществе «Насып» вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. В ответ на просьбу спецназа сложить оружие боевики открыли огонь.