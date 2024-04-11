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В пригороде Нальчика спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков

Ведомости

В Кабардино-Балкарской республике обнаружены и заблокированы сотрудниками ФСБ вооруженные лица, причастные к террористической деятельности. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик», – указано в сообщении комитета.

Отмечается, что в районе обнаружения преступников был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ответ на просьбу спецназа сложить оружие боевики открыли огонь.

31 марта режим КТО вводился в Каспийске и в нескольких районах Махачкалы в Дагестане. В результате были задержаны трое человек, которые планировали совершить теракты. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус сити холле».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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