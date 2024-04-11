В пригороде Нальчика спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков
В Кабардино-Балкарской республике обнаружены и заблокированы сотрудниками ФСБ вооруженные лица, причастные к террористической деятельности. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества «Насып» городского округа Нальчик», – указано в сообщении комитета.
Отмечается, что в районе обнаружения преступников был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ответ на просьбу спецназа сложить оружие боевики открыли огонь.
31 марта режим КТО вводился в Каспийске и в нескольких районах Махачкалы в Дагестане. В результате были задержаны трое человек, которые планировали совершить теракты. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус сити холле».