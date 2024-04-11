В пригороде Нальчика спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков

31 марта режим КТО вводился в Каспийске и в нескольких районах Махачкалы в Дагестане. В результате были задержаны трое человек, которые планировали совершить теракты. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус сити холле».