Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического рекорда
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вечером 11 апреля вырос до исторического значения в 10,92 м. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Паводок в регионе достиг пика. Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда – 10, 92 м. Вода продолжает прибывать», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в городе Орске ситуация стабилизировалась: уровень воды за сутки снизился на 28 см до отметки 832 см. В обоих городах все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, заверили в облправительстве.
Губернатор региона Денис Паслер вечером сообщил, что в течение суток ситуация с паводком в Оренбурге может стабилизироваться. По его словам, в Орске на фоне снижения уровня подтопления освобождено от воды уже 2000 жилых домов.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
По словам Паслера, в целом паводковая обстановка в регионе достигла пика. Самая сложная ситуация – в региональном центре. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.