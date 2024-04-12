Сенаторы предложили защитить выплаты участников спецоперации при банкротстве
Сенаторы рабочей группы по спецоперации, в числе которых Андрей Турчак, внесли в Госдуму законопроект, позволяющий защитить выплаты за участие в спецоперации от списаний при банкротстве. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
В настоящее время при запуске процедуры банкротства все имущество должника за рядом исключений выделяется в «конкурсную массу» и используется для погашения долгов. Предложение сенаторов направлено на то, чтобы исключить из «конкурсной массы» боевые выплаты.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что целесообразно предусмотреть схожий механизм для защиты денежных выплат за участие в контртеррористических операциях, боевых заданиях на приграничных территориях.
11 апреля сенаторы и депутаты из рабочей группы по спецоперации внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность для сотрудников Федеральной службы исполнения наказания после получения травмы при исполнении обязанностей в зоне боевых действий возвращаться к работе в уголовно-исполнительную систему.