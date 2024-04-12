Экс-директор «Гостеха» Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве
Следователи задержали бывшего директора проекта единой цифровой платформы «Гостех» компании «Цифрум», развивающей в России государственные информационные системы, Ярослава Демченко в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт задержания подтвердил и источник «Ведомостей».
Демченко подозревается в хищении более 20 млн руб., которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. Собеседник агентства уточнил, что следствие будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Позже пресс-секретарь Тверского суда Мария Освальдо рассказала «Ведомостям», что Демченко был арестован до 25 мая.
На платформе «Гостех» с 2020 г. создаются и развиваются государственные информационные системы (ГИС). К 2022 г. на платформе «Гостех» действовали две информационные системы: система Росимущества «Федеральное имущество онлайн», а также ГИС «Физическая культура и спорт». К этому году на платформу планировалось перевести все госинформсистемы.