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Экс-директор «Гостеха» Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве

Ведомости

Следователи задержали бывшего директора проекта единой цифровой платформы «Гостех» компании «Цифрум», развивающей в России государственные информационные системы, Ярослава Демченко в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт задержания подтвердил и источник «Ведомостей».

Демченко подозревается в хищении более 20 млн руб., которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. Собеседник агентства уточнил, что следствие будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Позже пресс-секретарь Тверского суда Мария Освальдо рассказала «Ведомостям», что Демченко был арестован до 25 мая.

На платформе «Гостех» с 2020 г. создаются и развиваются государственные информационные системы (ГИС). К 2022 г. на платформе «Гостех» действовали две информационные системы: система Росимущества «Федеральное имущество онлайн», а также ГИС «Физическая культура и спорт». К этому году на платформу планировалось перевести все госинформсистемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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