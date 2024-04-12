Экс-директор «Гостеха» Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве

На платформе «Гостех» с 2020 г. создаются и развиваются государственные информационные системы (ГИС). К 2022 г. на платформе «Гостех» действовали две информационные системы: система Росимущества «Федеральное имущество онлайн», а также ГИС «Физическая культура и спорт». К этому году на платформу планировалось перевести все госинформсистемы.