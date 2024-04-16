В Копенгагене загорелось старейшее здание фондовой биржи
В Копенгагене рухнул в результате сильного пожара 56-метровый шпиль одного из старейших в городе здания фондовой биржи, пишет Associated Press.
Возгорание началось на крыше и распространилось на остальное здание. На месте находятся экстренные службы. Пожарные сообщили изданию, что часть горящих конструкций остаются недоступными, поскольку туда опасно заходить.
Когда начался пожар, люди попытались спасти от огня предметы искусства, в том числе и картины. В их числе был и глава Торговой палаты Брайан Миккельсен, который назвал происходящее национальной катастрофой.
Территорию возле здания оцепили. Информации о пострадавших нет. Полиция Копенгагена призывает не выходить на улицу в центре города без необходимости.
Здание фондовой биржи XVII века расположено возле дворца Кристиансборг, где заседает датский парламент. В настоящее время там располагается Торговая палата Дании.