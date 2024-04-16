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В Британии могут ввести уголовное наказание за создание откровенных дипфейков

Ведомости

За создание откровенно сексуального дипфейка без согласия лица, чье изображение было взято за основу, может быть введена уголовная ответственность и неограниченный штраф, сообщается на сайте правительства Британии. Соответствующие поправки в закон сейчас находятся на рассмотрении парламента.

В прошлом году в Британии уже была введена уголовная ответственность за распространение поддельных интимных изображений. Теперь предлагается установить наказание за их создание.

«В последние годы дипфейковые изображения стали более распространенными: изображения просматриваются миллионы раз в месяц по всему миру. Поддельные изображения и видео выглядят гиперреалистичными, а жертва обычно не подозревает и не может дать согласие на сексуализацию таким образом», – говорится в пресс-релизе.

Министр по делам жертв и их защите Лора Фаррис подчеркнула, что создание дипфейкового сексуального изображения является совершенно неприемлемым независимо от того, было ли они опубликовано.

«Это еще один пример того, как некоторые люди стремятся унизить и обесчеловечить других, особенно женщин. <…> Правительство не потерпит этого», – заявила Фаррис.

В пресс-релизе также сказано, что кабмин переклассифицировал насилие в отношении женщин и девочек как национальную угрозу. Это означает, что полиция должна реагировать на него так же внимательно и оперативно, как она делает с такими угрозами, как терроризм.

В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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