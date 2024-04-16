В Британии могут ввести уголовное наказание за создание откровенных дипфейков
За создание откровенно сексуального дипфейка без согласия лица, чье изображение было взято за основу, может быть введена уголовная ответственность и неограниченный штраф, сообщается на сайте правительства Британии. Соответствующие поправки в закон сейчас находятся на рассмотрении парламента.
В прошлом году в Британии уже была введена уголовная ответственность за распространение поддельных интимных изображений. Теперь предлагается установить наказание за их создание.
«В последние годы дипфейковые изображения стали более распространенными: изображения просматриваются миллионы раз в месяц по всему миру. Поддельные изображения и видео выглядят гиперреалистичными, а жертва обычно не подозревает и не может дать согласие на сексуализацию таким образом», – говорится в пресс-релизе.
Министр по делам жертв и их защите Лора Фаррис подчеркнула, что создание дипфейкового сексуального изображения является совершенно неприемлемым независимо от того, было ли они опубликовано.
«Это еще один пример того, как некоторые люди стремятся унизить и обесчеловечить других, особенно женщин. <…> Правительство не потерпит этого», – заявила Фаррис.
В пресс-релизе также сказано, что кабмин переклассифицировал насилие в отношении женщин и девочек как национальную угрозу. Это означает, что полиция должна реагировать на него так же внимательно и оперативно, как она делает с такими угрозами, как терроризм.
В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.